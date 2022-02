Risse, droga e lame: notte di ordinaria follia in zona movida

Movida al solito ad alta tensione la scorsa notte a Milano. Nella zona dei locali di via Montegrappa e vie limitrofe, infatti, i militari della Compagnia Milano Duomo hanno denunciato in stato di libertà per rissa 5 giovani, tra cui una minorenne di 17 anni, tre ragazze tra i 18 e i 22 anni ed un 18enne, tutti italiani. I militari, insieme a personale della Compagnia Milano Porta Monforte, sono intervenuti in via Montegrappa dove due gruppi di ragazzi avevano iniziato un litigio verbale per futili motivi, velocemente sfociato in una rissa con calci e pugni da entrambe le parti. L’intervento dei carabinieri ha impedito conseguenze più gravi.

Risse e coltelli

Una 22enne è stata medicata sul posto da personale sanitario poiché, nel corso della rissa, era stata colpita in maniera lieve al labbro. La minore è stata affidata alla famiglia. Sempre nella notte, in piazza XXIV Maggio ed in darsena, i militari della Compagnia Milano Duomo, col supporto di personale di rinforzo dei Battaglioni Veneto e Toscana, hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, un 28enne marocchino. Il ragazzo era privo di documento di identità o permesso di soggiorno attestante la regolare permanenza sul territorio nazionale, ed è stato trovato in possesso ingiustificato di una tessera sanitaria appartenente ad una 25enne e di una forbice con lama appuntita di 15 cm.

Diverse persone trovate con droga

I militari hanno, inoltre, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, due marocchini classe 1995 e 1997 perché entrambi privi di documenti di identità o permessi di soggiorno attestanti la regolare permanenza sul territorio nazionale. Nel corso dello stesso servizio sono stati segnalati alla prefettura un marocchino classe 1993 trovato in possesso di un grammo di hashish; un italiano classe 2001 con un grammo circa di marijuana; un italiano classe 2001 con un grammo circa di hashish; un egiziano classe 2000 con 4,3 grammi di hashish; un italiano classe 2000 con 4 grammi di hashish. Complessivamente sono stati identificati 72 soggetti e controllati 5 veicoli.