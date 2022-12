Milano, il 're cinese dei ravioli' compra la storica macelleria

La macelleria storica diventa cinese. Succede al 27 di via Paolo Sarpi, dove dopo 70 anni la macelleria Sirtori cambia proprietà.

Il proprietario del negozio, Walter Sirtori ha venduto l'attività al suo vicino e amico Agie Zhou, considerato il 're dei ravioli' e titolare della Ravioleria Sarpi (che peraltro da anni utilizza la carne della macelleria Sirtori per i suoi piatti). La macelleria, comunque, rimarrà tale e non cambierà nemmeno il suo nome. Potrebbe però ampliare la varietà di prodotti in vendita, con una combinazione fusion tra tagli tradizionali e specialità orientali.

Aperta nel lontano 1952 da papà Alberto, la macelleria Sirtori è gestita dal figlio Walter e dalla moglie Silvia. Il negozio è noto tra gli amanti della carne perché vende prodotti di qualità - di cui molti biologici e provenienti da piccoli allevatori - oltre ad una selezione di piatti pronti.