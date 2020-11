4 mila euro, 400 grammi di cocaina addosso: arrestato mentre era in strada con l'amico e complice

Si aggiravano a piedi lungo via Canonica, nella prima serata di mercoledì 11 novembre, e sono stati sottoposti ad un controllo personale da parte di una pattuglia di carabinierei della compagnia Duomo e della stazione di Porta Garibaldi, impegnati in una serie di controlli mirati a individuare lo spaccio di droga.

Due italiani sono stati così "pizzicati", uno arrestato e uno denunciato, proprio per spaccio. Si tratta di un 21enne (denunciato) e un 29enne (arrestato), entrambi già noti alle forze dell'ordine. Il 29enne è stato trovato con addosso ben 847 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 395 grammi, ma anche il "classico" materiale per confezionare le dosi, che (se ve ne fosse bisogno) "certifica" l'attività di spaccio.

Il 29enne aveva con sé anche 4.415 euro in contanti, probabilmente frutto della vendita di drooga. L'uomo è stato quindi arrestato mentre il suo amico, ritenuto un complice, denunciato.