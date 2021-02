Positivo al covid 'evade' dall'isolamento per andare in hotel con una prostituta: denunciato

Sarebbe dovuto rimanere in isolamento a casa perché era risultato positivo al covid-19, ma ha violato la quarantena per andare in hotel con una prostituta. L'accaduto nei giorni scorsi a Pioltello, dove il protagonista dell'episodio è stato denunciato dai carabinieri.

L'uomo, un 63enne italiano residente a Vignate, aveva fatto un test per il Sars-CoV-2 che aveva dato esito positivo, ma ha violato l'isolamento domiciliare e si è presentato in un hotel di Pioltello dove aveva appuntamento con una prostituta, una 48enne albanese.

Una volta fatto il check-in con i propri documenti, però, i suoi dati anagrafici sono stati automaticamente inoltrati alla questura che controllando i dati ha accertato come il vignatese risultasse in quarantena: si trovava nella lista di Ats dei positivi al virus.

A quel punto è scattato l'intervento dei militari della tenenza di Pioltello che sono subito accorsi in albergo. Per il 60enne è partita una denuncia. Ora dovrà rispondere dell'accusa di epidemia colposa.