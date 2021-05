È mistero sulla ragazza trovata cadavere nei prati di Rho: proseguono le indagini

Sarebbe Tunde Blessing la ragazza trovata cadavere in un'area verde tra via Amendola e via Morandi a Mazzo, frazione di Rho, nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio. A poca distanza dal corpo, infatti, è stata trovata una borsetta priva di oggetti i valore e documenti ma con all'interno una tessera sanitaria intestata alla 25enne scomparsa a Novara venerdì 7 maggio scorso. A presentare formale denuncia era stata la coinquilina che condivideva con lei un appartamento nella città piemontese.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso; sul corpo, in avanzato stato di decomposizione, non sono stati trovati evidenti segni di violenza, ma la giovane aveva le trecce della propria parrucca strette attorno a collo. L'autopsia, disposta dal pm di turno Grazia Colacicco, chiarirà le cause della morte. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Milano.

Nel frattempo stanno proseguendo le indagini dei carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita della giovane. I detective stanno passando al setaccio sia le telecamere di videosorveglianza della zona, sia i tabulati del suo cellulare che le celle agganciate dall'utenza telefonica. Per il momento tutte le piste sono aperte: dal gesto volontario all'omicidio.

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere è stato trovato intorno alle 17:10 di mercoledì 12 maggio in un'area verde tra via Amendola e via Morandi a Mazzo, frazione di Rho. A notare il corpo e ad allertare il 112 è stato un passante che stava passeggiando nella zona con il suo cane. Sul posto, inizialmente, erano intervenuti i soccorritori del 118 ma i sanitari non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente erano intervenuti i militari del radiomobile di Rho, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e la scientifica.

La zona in cui è stato trovato il corpo non è lontana da un'area nota per la prostituzione, per il momento — tuttavia — non è chiaro se le due cose siano collegate.