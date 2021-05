È mistero sulla ragazza trovata cadavere nei prati di Rho: proseguono le indagini

Per il momento la giovane di circa 25 anni non ha un nome e non è chiaro cosa abbia causato il decesso

Proseguono le indagini dei carabinieri per dare un nome e un'identità alla ragazza di circa 25 anni trovata cadavere a Mazzo di Rho nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio. Addosso alla giovane, infatti, non sono stati trovati documenti. Non solo, per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Dai primi accertamenti, tuttavia, sembra che non ci siano evidenti segni di violenza. Per fugare ogni dubbio è stata disposta l'autopsia e gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche l'omicidio.

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere è stato trovato intorno alle 17:10 di mercoledì 12 maggio in un'area verde tra via Amendola e via Morandi a Mazzo, frazione di Rho. A notare il corpo e ad allertare il 112 è stato un passante che stava passeggiando nella zona con il suo cane. Sul posto, inizialmente, erano intervenuti i soccorritori del 118 ma i sanitari non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente sono intervenuti i militari del radiomobile di Rho, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e la scientifica.

I carabinieri hanno setacciato la zona in cui è stato trovato il cadavere ma per il momento sembra che non sia stato trovato nessun elemento utile per le indagini. La zona in cui è stato trovato il corpo non è lontana da un'area nota per la prostituzione, per il momento — tuttavia — non è chiaro se le due cose siano collegate.