Vento forte, grave un uomo schiacciato da un albero alto 20 metri

Due persone, una donna di 66 anni e un uomo di 64, sono state travolte dal crollo di un albero alto oltre 20 metri in Piazza Libertà a Rho, davanti alla stazione ferroviaria, nella mattinata di lunedì 7 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 11:30 quando su Milano e l'hinterland imperversavano forti raffiche di vento. A cedere è stato un cedro del Libano. Il 64enne è rimasto ferito in modo grave, secondo quanto riferito dal 118 ha riportato un grave trauma da schiacciamento all'addome e a una gamba; soccorso dai sanitari del 118 - arrivati sul posto con due ambulanze e un'automedica - è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono critiche.

Meno gravi, invece, le conseguenze per la 66enne che ha riportato un trauma alla schiena e al ginocchio; è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso di Rho. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, sul posto insieme a polizia e ghisa. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Rho.