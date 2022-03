Blitz della locale: arrestato un 29enne

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato nella mattinata di lunedì 21 marzo a Milano dagli agenti della polizia locale di Rho in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pavia.

Le manette - secondo quanto riferito dalla Locale - sono scattate al termine di un'indagine su un giro di spaccio di stupefacenti che coinvolgeva la Lomellina e l'hinterland milanese; indagine che ha portato portato all'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone tra cui il 29enne. Il giovane nei mesi scorsi era stato individuato a Rho ma il giorno del blitz non era stato trovato nella sua abitazione.

Attraverso un'indagine coordinata dal vice commissario Stefano Palmer i ghisa sono riusciti a individuare il 29enne in un appartamento di Città Studi e nella mattinata di lunedì 21 marzo lo hanno arrestato. Durante il blitz, messo a segno anche col supporto della Locale di Milano, sono stati trovati 100 grammi di hashish e banconote per 5mila euro. Per questo il 29enne è stato indagato anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.