Asini e cavalli scappano dal recinto: fermati dalla polizia locale

Cinque asinelli e quattro cavalli che erano scappati da un allevamento sono stati recuperati dalla polizia locale di Rho nella mattinata di mercoledì 12 luglio. Il proprietario è stato sanzionato per malgoverno di animali.

Tutto è accaduto poco prima delle 7.30, come confermato a MilanoToday dal comando di Corso Europa. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a notare gli animali "al pascolo" lungo via Sesia e ad allertare il comando. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale con diverse macchine che, per evitare incidenti e situazioni di pericolo, sono riusciti a convogliare gli animali all'interno del parcheggio di una nota azienda di logistica.

Mentre gli animali stavano tornando alla fattoria scortati dal proprietario i ghisa hanno trovato altri quattro cavalli sul cavalcavia autostradale di via San Martino. Gli animali, anche in questo caso, erano scappati dallo stesso allevamento.

Non è la prima volta che si verificano fatti simili. Nell'ottobre del 2020 un somaro scappato da una cascina di Rho era stato travolto e ucciso da un treno della della linea Novara-Milano-Treviglio a Mazzo di Rho.