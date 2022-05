Ci sono diversi portali online che vendono polizze false

Loghi conosciuti, nomi inventati e - infine - polizze farlocche. Letteralmente. Non sono pochi i portali che offrono polizze assicurative false, praticamente carta straccia molto costosa. Dopo alcuni casi riscontrati la polizia locale di Rho sta sollevando il problema. Si tratta di situazioni potenzialmente pericolose perché non sono pochi gli automobilisti che credendo di risparmiare qualche centinaio di euro si espongono a rischi enormi. Uno su tutti: in caso di sinistro sono chiamati a rispondere personalmente del danno causato.

"Abbiamo trovato alcuni automobilisti in possesso di questi pseudo contratti - ha spiegato a MilanoToday il comandante Antonino Frisone -. A un occhio poco attento potrebbero anche sembrare autentici ma dietro al documento non c'è nessuna garanzia. Non solo, anche se sono stati sottoscritti in buona fede si è chiamati a rispondere della violazione al codice della strada. Uscire da questa situazione non è semplice poiché bisogna pagare la sanzione, il fermo del veicolo e infine bisogna fare una denuncia per truffa online".

C'è un trucco per evitare di incappare in queste truffe: "Prima di sottoscrivere un contratto online consigliamo di consultare il sito dell'Ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che periodicamente pubblica un bollettino con i siti che offrono contratti falsi - spiega il comandante della Locale di Rho -. Qualche campanello d'allarme dovrebbe infine suonare se l'assicuratore chiede di essere pagato con una ricarica Postepay o se fornisce consulenza via Whatsapp".