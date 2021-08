Esce per una passeggiata e imbocca (a piedi) lo svincolo per l'autostrada: anziana salvata

Una anziana di circa 90 anni è stata salvata da una squadra di operai mentre stava per imboccare a piedi uno svincolo autostradale. È successo nella mattinata di lunedì 30 agosto a Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 9:00 quando la donna ha imboccato via dei Fontanili e giunta nei pressi dello svincolo dell'A4 ha deciso di imboccare il raccordo. Alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere stradale non lontano, resisi conto di quello che stava succedendo, sono andati in suo soccorso: l'hanno fatta salire sul loro furgone e si sono diretti presso il comando di polizia locale di Rho.

Gli agenti del comandante Antonino Frisone hanno accolto l'anziana (era in stato confusionale) e grazie alle indicazioni che ha fornito sono riusciti a risalire al figlio che, proprio in quei minuti, stava allertando i vicini di casa non vedendo rincasare la madre.