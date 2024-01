Beccata sul bus senza biglietto, non dà i documenti ai controllori: denunciata

Prima la multa perché trovata senza biglietto sul bus, poi la denuncia. Una donna di 30 anni è stata denunciata per resistenza a pubblici ufficiali e rifiuto di concedere le generalità a Rho nella mattinata di mercoledì 10 gennaio.

Tutto è successo in corso Europa nella tarda mattinata quando i controllori della Stie, l'azienda che si occupa del servizio pubblico, hanno fatto scendere dal bus la 30enne, pizzicata senza biglietto e che rifiutava di farsi identificare. Proprio in corso Europa è nata un'accesa discussione durante la quale la donna si sarebbe gettata a terra con il viso verso l’asfalto.

Il gesto ha attirato l'attenzione dei passanti e della polizia locale del comando Savarino (la cui sede è a poche decine di metri). li agenti sono prontamente intervenuti, hanno condotto la donna al comando dove è stata identificata e denunciata a piede libero per resistenza a pubblici ufficiali e rifiuto di concedere le generalità, in seguito alla denuncia sporta dai controllori. Non è la prima volta che accadono episodi simili: in più occasioni la Polizia Locale di Rho è intervenuta a supporto del personale di viaggio su vari autobus della Stie e di altre compagnie di trasporto.