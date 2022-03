Trasforma una cabina dell'Enel in una casa di furtuna: denunciato

Aveva trasformato una cabina dell'Enel in un riparo di fortuna e per cercare di avere qualche confort in più utilizzava anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. L'epilogo? Una denuncia per furto. È successo nel pomeriggio di lunedì 7 marzo in via Valera a Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano; nei guai un cittadino romeno già noto alle forze dell'ordine.

A scoprire tutto sono stati gli agenti della polizia locale, allertati dai tecnici dell'Enel che erano intervenuti sulla cabina per alcune verifiche. L'uomo, tuttavia, ha cercato di dimostrare agli agenti di essere in regola: ha detto ai ghisa che era stato un suo amico ad affittargli lo spazio e che pagava regolare pigione.

Appurato che quanto raccontato era vero gli agenti del comandante Frisone stanno vagliando la posizione del presunto "proprietario di casa", anche lui rischia una denuncia. I tecnici dell'Enel, comunque, hanno staccato il collegamento abusivo.