Incidente a Rho, camion perde il carico sulla rotonda: danneggiata un'auto

Un camion ha perso il carico mentre affrontava la rotonda tra Corso Europa e via Enrico Mattei a Rho nella mattinata di martedì 16 maggio.

Tutto è successo un attimo prima delle 11, come appreso da MilanoToday. Il camionista, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Rho, pare non si sia accorto dell'incidente e si è allontanato dopo aver perso il carico (un banco da lavoro in ferro che è finito su una Citroen C3). I ghisa sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.

L'utilitaria rimasta coinvolta nell'incidente è rimasta lievemente danneggiata, non ha riportato solo qualche ammaccatura nella parte frontale.