Cagnolina muore all'improvviso dopo essere stata al parco: indaga la Locale

Una cagnolina di 14 mesi è morta dopo essere stata nell’area cani di via Nino Bixio a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella serata di giovedì 23 giugno.

L'animale, secondo quanto riportato in una denuncia alla polizia locale, avrebbe avuto convulsioni e perdita di schiuma bianca dalla bocca dopo la passeggiata all'interno dell'area verde. I suoi proprietari hanno cercato di salvarla portandola dal veterinario ma non c'è stato nulla da fare; gli esperti sospettano che la morte sia stata causata da avvelenamento ma per il momento non c'è nessuna certezza, sarà l'autopsia a fare chiarezza.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte del comando di Corso Europa che, dopo aver ricevuto la denuncia della proprietaria, hanno chiuso l'area cani di via Nino Bixio. Non solo, sempre nella giornata di venerdì i ghisa hanno effettuato un sopralluogo nell'area alla ricerca di eventuali bocconi avvelenati.