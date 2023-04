Interdittiva antimafia: scatta la chiusura del bar in pieno centro a Rho

Serranda abbassata. Chiuso. Un bar di piazza San Vittore a Rho è stato chiuso da polizia locale e carabinieri nella mattinata di venerdì 7 aprile; la serrata è scattata su ordine della prefettura che ha emesso interdittiva antimafia nei confronti dell’attività (che si trova nei locali di proprietà del municipio).

"Abbiamo subito messo in atto tutto ciò che ci competeva e quanto previsto a valle dell’adozione dei provvedimenti della Prefettura, che ringrazio per l’azione investigativa e il controllo del territorio contro i fenomeni mafiosi - ha commentato il sindaco di Rho Andrea Orlandi - La nostra attenzione a porre freno all’azione della malavita organizzata sul territorio è centrale. L’amministrazione comunale prosegue il suo impegno nella creazione di solidi anticorpi all’inserimento di attività connesse alle organizzazioni mafiose, in piena sintonia con lo Stato e con le forze dell’ordine. A Rho la mafia non è gradita".