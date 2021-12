Rho, controlli green pass nei locali e sui mezzi: trovate 4 persone senza certificazione

Quattro persone sono state multate dalla polizia locale di Rho nella mattinata di venerdì 17 dicembre perché sorprese senza green pass all'interno di locali della città. Le multe sono scattate durante un blitz in cui sono stati controllati 9 bar del centro e circa 90 persone.

Gli accertamenti iniziati all'alba sono poi proseguiti ai capolinea dei bus dove i ghisa del comando Savarino hanno chiesto la certificazione verde a 80 persone. Su questo versante, come comunicato, non si è registrata alcuna irregolarità e non sono state elevate multe.