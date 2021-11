Davanti alla Stazione di Rho ci saranno più controlli della Locale

Più controlli e più agenti della polizia locale davanti alla stazione e nel centro di Rho. I ghisa del comando Nicolò Savarino hanno intensificato le operazioni davanti allo scalo e nel centro cittadino dopo diversi esposti dei residenti arrivati in municipio all'attenzione del sindaco Andrea Orlandi.

I ghisa, in azione sia in uniforme che in borghese, staccheranno multe alle auto in divieto di sosta ma svolgeranno anche attività di sorveglianza per stroncare sul nascere attività di carattere penale.

Nei giorni scorsi, invece, l'unità annonaria della polizia locale di Rho ha staccato verbali per 8mila euro per violazioni igienico sanitarie per tre attività di Rho. Tutte le violazioni riscontrate sono state segnalate all'Ats.