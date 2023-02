Polizia locale di Rho in cattedra: 150 ghisa al corso a Villa Burba

Oltre 150 agenti di polizia locale della Lombardia si sono riuniti a Villa Burba a Rho nella mattinata di martedì 21 febbraio. I ghisa hanno seguito un corso di formazione sulla riforma della giustizia firmata dal ministro Cartabia tenuto dai loro colleghi rhodensi.

Il comandante Antonino Frisone ha accolto i partecipanti e introdotto l'avvocato Fabio Piccioni, penalista del foro di Firenze, autore fra l'altro di una pubblicazione legata proprio a queste tematiche. Il vicesindaco Maria Rita Vergani, già assessore alla Polizia locale, ha salutato i presenti, a nome del Sindaco Andrea Orlandi e di tutta l'Amministrazione comunale.

"Non è la prima giornata di formazione che la Polizia locale di Rho organizza in città - ha detto Vergani -. Ci fa piacere perché oltre alla vostra costante presenza in città c'è il desiderio di tenersi aggiornati sulle nuove normative e di confrontarsi con professionisti che possono dare una mano a comprendere i meccanismi dell'applicazione delle regole".