Blitz in un appartamento di Rho: trovati 5kg di eroina e 20mila euro in contanti

Cinque chili di eroina, mezzo di coca e banconote per 20mila euro. E poi tre cittadini albanesi in manette, due uomini ed una donna, di 34 e 35 anni. È il risultato di un blitz degli agenti della questura a Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano, nella giornata di mercoledì 3 marzo

Tutto è iniziato quando i detective della Polfer hanno controllato un'auto sospetta con a bordo una coppia di albanesi. E durante gli accertamenti è saltato fuori un chilo di eroina. Successivamente i poliziotti hanno perquisito l'abitazione da cui i due erano stati visti uscire: un appartamento di Rho abitato da un terzo cittadino albanese.

All'interno delle quattro mura sono stati trovati altri quattro chili di eroina, 500 grammi di cocaina e 20mila euro in contanti. Non solo: sono stati trovati anche 8kg di sostanze da taglio e numerosi cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.