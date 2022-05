Evade dai domiciliari: scoperto dai ghisa che gli stavano notificando un atto (per evasione)

In quell'esatto momento avrebbe dovuto essere a casa perché i giudici lo avevano ristretto ai domiciliari. Certi di questo gli agenti della polizia locale di Rho gli stavano per consegnare un atto giudiziario relativo a una evasione (dagli arresti domiciliari) relativo a qualche settimana fa, ma quando i ghisa hanno suonato a casa hanno scoperto che si trovava di nuovo fuori casa e per lui, 23enne italiano già noto alle forze dell'ordine, sono scattate nuovamente le manette. È successo a Rho (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio.

Il giovane ha cercato di fornire qualche giustificazione ma non è servito a nulla: gli agenti lo hanno nuovamente posto agli arresti domiciliari e hanno segnalato la questione al tribunale. Non è ancora chiaro se verrà inasprita la misura.