Si finge agente della Locale e rimprovera la disabile che "salta" la fila all'Esselunga

Ha finto di essere un agente della polizia locale di Rho ma non ha fatto i conti con i ghisa (quelli veri) del comando Savarino che lo hanno rintracciato e multato per usurpazione di titolo. È successo all'Esselunga di Rho nel pomeriggio di martedì 9 novembre; protagonisti della vicenda un'anziana disabile di circa 80 anni e un commerciante 40enne.

Tutto è iniziato quando l'anziana, in quanto disabile, ha "saltato" la coda della cassa prioritaria del supermercato. L'uomo ha iniziato a mugugnare insieme ad altri clienti e, facendosi forte delle sue convinzioni, ha chiesto alla donna di mostrargli il tesserino che accertasse la sua disabilità. L'80enne ha quindi abbandonato la spesa, è tornata in auto a prendere il tagliando (regolarmente rilasciato dal comune) e gliel'ha mostrato. Tutto finito? Certo che no: l'arzilla pensionata a sua volta ha chiesto al 40enne di mostrare il tesserino di riconoscimento e l'uomo ha tergiversato dicendo che lo aveva dimenticato a casa.

La questione non è finita in niente, anzi. Dopo aver pagato la spesa la donna ha chiamato il comando Savarino e ha raccontato quanto le era successo. Gli agenti del comandante Frisone, attraverso un'indagine lampo, hanno individuato il responsabile e lo hanno invitato in comando dove è stato diffidato. Non solo, per lui è scattata anche una multa da 300 euro.