Si accende una canna al parco: arrestato dalla Locale

Un 21enne è stato arrestato dalla polizia locale di Rho con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato con 750 grammi di hashish. È successo nella giornata di mercoledì 2 febbraio, come reso noto dal municipio attraverso una nota.

Tutto è iniziato quando i ghisa del nucleo radiomobile, coordinati dal vice commissario Stefano Palmeri, hanno controllato il parco di via Togliatti a Mazzo. Durante l'operazione hanno notato il 21enne che si appartava dietro al chiosco per fumarsi uno spinello, sono quindi intervenuti fermandolo e trovandogli addosso alcuni grammi di hashish.

Durante gli accertamenti è emerso che era già noto alle forze dell'ordine ed è scattata la perquisizione della sua abitazione dove sono saltati fuori 750 grammi di hashish divisi in panetti da un etto ciascuno, oltre un bilancino di precisione.

Il 21enne è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di San Vittore in attesa del process. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e dal comando di Corso Europa fanno sapere che sono in corso indagini per accertare le responsabilità di eventuali complici. Se il fumo fosse stato venduto al dettaglio avrebbe fruttato oltre 7mila euro.