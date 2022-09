Fiamme dal motore del camion: le spengono i ghisa e un pompiere di passaggio

Ancora qualche minuto e le fiamme avrebbero avvolto tutto il vano motore e, se non fossero state spente, avrebbero potuto distruggere il camion e il suo carico (materiale per l'edilizia), ma tutto ciò non è accaduto grazie al tempestivo intervento della polizia locale di Rho e di un vigile del fuoco fuori servizio. È successo in via Morandi a Rho nella mattinata di martedì 6 settembre.

Tutto è iniziato intorno alle 8:40 quando un camionista ha accostato il mezzo in via Morandi dopo aver notato uscire del fumo dal cofano del mezzo. Una pattuglia della polizia locale di passaggio rendendosi conto di quello che stava accadendo è intervenuta deviando il traffico; successivamente un vigile del fuoco di passaggio ha aiutato i ghisa a spegnere il rogo attraverso l'estintore in dotazione.

Il carico del mezzo pesante è rimasto totalmente integro, mentre il camion è stato spostato con un carro attrezzi specializzato.