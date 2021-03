Incendio a Rho, fiamme in un appartamento al quinto piano: evacuato tutto il palazzo

È successo nel complesso di via Pavese, sul posto i vigili del fuoco con cinque mezzi

Incendio in via Pavese a Rho nella mattinata di venerdì 5 febbraio. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 da un appartamento al quinto piano di una palazzina di case popolari di proprietà del comune. Secondo quanto appreso da MilanoToday il rogo sarebbe di origine dolosa, sul fatto sono in corso indagini da parte della polizia locale.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano (dai distaccamenti di Rho e Legnano) che hanno evacuato lo stabile e domato le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, i danni sarebbero limitati all'appartamento interessato dall'incendio.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Rho, Pietro Romano, il comandante dei vigili Antonino Frisone, e i carabinieri della stazione di Rho con il maresciallo maggiore Luigi Pino.