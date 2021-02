Incidente sul lavoro a Rho (Milano), operaio precipita dalla ruspa: gravemente ferito

Un uomo di 46 anni trasportato in ospedale d'urgenza, in codice rosso. Questo il grave bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio in un cantiere edile di corso Garibaldi a Rho, hinterland nord ovest di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e la polizia di Stato. In base a quanto ricostruito, il 46enne, operaio all'interno del cantiere, si trovava nella cabina di una ruspa quando è improvvisamente caduto facendo un volo di circa un metro e mezzo.

A causa dei molteplici traumi riportati nell'impatto al suolo, l'uomo, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Al momento dell'arrivo degli operatori, comunque, era cosciente. Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza.

I rilievi per ricostruire in che quadro è avvenuto l'infortunio sono affidati agli agenti del commissariato di Rho, intervenuti sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso.