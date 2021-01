Rho, terribile schianto all'incrocio tra un suv e un furgone: entrambi si ribaltano

Un’auto e un suv devastati e ribaltati, due uomini di 59 e 61 anni in ospedale e una strada chiusa. È il bilancio di un incidente avvenuto all’angolo tra le vie Giuseppe di Vittorio e via Eugenio Curiel a Mazzo (frazione di Rho) nella mattinata di martedì 26 gennaio.

Tutto è accaduto cinque minuti dopo le 10, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Lo schianto tra i due mezzi — un Alfa Romeo Stelvio e un Fiat Doblò — è stato frontale e così violento che entrambi i mezzi si sono ribaltati.

I conducenti dei veicoli sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e affidati ai sanitari del 118, arrivati sul posto in codice rosso. Le loro condizioni, fortunatamente, sono risultate meno gravi del previsto: l’uomo alla guida del furgone è stato accompagnato al pronto soccorso di Rho in codice verde mentre il conducente del Suv è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.