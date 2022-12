Giovane mamma Valeria Murgida si accascia e muore

Una giovane mamma di Lainate (Barbaiana) ha improvvisamente perso la vita nelle scorse ore. Si tratta di Valeria Murgida. Lascia il marito Fabio e due figlie piccole.

Secondo quanto trapelato, la donna si è accasciata a terra perdendo conoscenza. Inutili tutti i tentativi di rianimazione: Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha allertato anche l'elisoccorso, ma purtroppo Valeria non è più stata rianimata.

La notizia si è immediatamente diffusa nella comunità lainatese. La coppia era molto conosciuta. La bacheca social di Valeria è stata riempita di messaggi di cordoglio e affetto. "Carissima Valeria, mi mancherai... amica meravigliosa. Le tue risate, la tua bontà, il carisma, la dolcezza, no, non posso credere che tu sia volata in cielo", scrive Donatella D.