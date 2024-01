La limousine abbandonata per anni nel corsello dei box di un condominio

Per sei anni hanno dovuto fare i conti con una limousine parcheggiata all’interno del corsello dei box del loro condominio, in via Don Lattuada a Passirana (frazione di Rho). Per anni hanno cercato di farla rimuovere dal proprietario, senza ottenere nulla. La parola “fine” sulla questione è arrivata nella giornata di mercoledì 24 gennaio, quando l'auto è stata caricata su un carro attrezzi.

Nei mesi scorsi il condominio ha intentato una causa contro il proprietario. Il giudice ha emesso la sentenza e, su questa base, è stata emessa una ordinanza sindacale per la rimozione dei due mezzi ormai allo stato di rifiuto.

Mercoledì la Locale ha raggiunto l’area con il carro attrezzi: i tecnici hanno dovuto sollevare su un fianco la limousine per segare l’albero motore e permettere il traino su strada, dal momento che il mezzo era a trazione posteriore e di lunghe dimensioni. Le curve lungo il tragitto verso il luogo della demolizione sarebbero risultate impossibili da compiere.

Le spese di tutte le operazioni sono a carico del proprietario, che verrà per questo deferito alla autorità giudiziaria. Nello stesso condominio c’è un’altra limousine che “verrà rimossa e mandata a demolizione nei prossimi giorni”, hanno puntualizzato dal comune.