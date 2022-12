Si sente male in macchina: salvato dalla polizia locale di Rho

Quando lo hanno visto a terra hanno capito che non c'era un attimo da perdere. In pochi istanti lo hanno steso sul fianco e attaccato al defibrillatore, tutto mentre i soccorritori stavano arrivando. E gli hanno salvato la vita. Un anziano di 82 anni colto da malore in piazza Visconti a Rho è stato soccorso dagli agenti della polizia locale nella mattinata di martedì 20 dicembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 11.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l'82enne accasciarsi al suolo dopo essere salito in macchina. Sono stati loro a correre dai ghisa - che stavano svolgendo un servizio di prevenzione in piazza San Vittore - e a prendere il defibrillatore. Una volta capita la gravità della situazione gli agenti lo hanno steso sul fianco, gli hanno attaccato le piastre del Dae e seguito le istruzioni fino all'arrivo dell'ambulanza.

L'anziano è stato successivamente stabilizzato dai sanitari, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate. Le sue condizioni sono delicate ma sembra essere fuori pericolo. Attualmente la polizia locale di Rho ha in dotazione due defibrillatori e il personale del nucleo Radiomobile è formato per utilizzarlo, in un futuro prossimo - fanno sapere da Corso Europa - quasi tutti gli agenti del comando Savarino saranno formati per utilizzare l'apparecchio.