Monopattini e bici a noleggio arrivano anche in provincia di Milano

Monopattini e bici elettriche di Tier potranno essere noleggiati anche a Rho. Il comune del primo hinterland di Milano sarà la quarta città raggiunta dall'azienda tedesca dopo Milano, Monza e Bergamo.

A Rho verranno posizionati complessivamente 100 mezzi: 80 monopattini e 20 e-bikes. Tutti gli apparecchi si potranno utilizzare in ambito urbano fino alla fermata "Rho Fieramilano", coprendo anche l’area Expo, consentendo dunque di unire facilmente le principali tratte urbane, dalle più brevi alle più lunghe.

"Siamo lieti di continuare ad investire sul territorio lombardo senza lasciare indietro i comuni periferici all’hinterland milanese garantendo anche ai cittadini di Rho un’alternativa ecologica per muoversi in maniera smart e a impatto zero - ha spiegato Saverio Galardi, general manager Italia di Tier - Grazie all’offerta dei nostri monopattini e bici elettriche in sharing, infatti, chiunque potrà raggiungere la propria destinazione a zero emissioni, contribuendo a decongestionare il traffico".,

Come funziona il servizio

Per attivare il servizio basta utilizzare il codice Qr integrato sui veicoli o direttamente tramite app. È possibile noleggiare il mezzo nei luoghi della città all’interno dell’area operativa. Il costo del noleggio è di 23 centesimi al minuto, oltre al compenso di 1 euro previsto per l’attivazione. Il pagamento può essere effettuato tramite Paypal o carta di credito. È possibile, inoltre, beneficiare di pacchetti ed abbonamenti. Al termine della corsa il veicolo può essere parcheggiato all’interno dell’area operativa indicata tramite la mappa presente nell’app.