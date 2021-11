In contromano al semaforo per evitare traffico: 13 patenti ritirate in 4 giorni

In contromano all'incrocio per saltare il traffico e immettersi sul Sempione (senza rischiare di essere multati dalle telecamere al semaforo). Succedeva a Rho all'incrocio tra via San Bernardo e il Sempione. Una manovra estremamente pericolosa che ha funzionato per diverse settimane ma che a partire da lunedì 22 novembre si è scontrata con gli agenti del comando Savarino che hanno dato un giro di vite.

I ghisa hanno intensificato i controlli sull'incrocio e i risultati non hanno tardato ad arrivare. In quattro mattine sono state ritirate tredici patenti mentre sono state staccate circa trenta multe. La prima sanzione è scattata per gli automobilisti che hanno commesso l'infrazione davanti alla pattuglia; le multe sono state staccate per coloro che hanno tentato la manovra ma notando i ghisa hanno desistito. Dal comando di Corso Europa fanno sapere che i pattugliamenti continueranno anche nelle prossime settimane.