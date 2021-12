Un funerale e un corteo: così verrà salutato Gnappo, l'attivista morto all'improvviso

Si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 11 dicembre a Garbatola (Nerviano) i funerali di Damiano Zorzo "Gnappo", attivista per i diritti dei lavoratori e militante del sindacato Sì Cobas del Rhodense morto all'improvviso nei giorni scorsi. Alle 14 è prevista la funzione nella chiesa di Piazza Don Paolo Musazzi, al termine un corteo accompagnerà il feretro al campo sportivo di Villanova (in via Adamello). "Qui sarà possibile condividere ricordi, canzoni, e pensieri per Gnappo", si legge in una nota diramata da Corte Popolare, Si Cobass e Centro studi Canaja.

"Il centro di Garbatola sarà chiuso al traffico dalle 13 alle 16 - hanno fatto sapere le realtà nervianesi -. Per coloro che arriveranno in auto, sarà possibile parcheggiare di fronte al cimitero di Garbatola (in Via Carlo Porta). Nel caso in cui non ci fossero posti auto disponibili, si potrà parcheggiare lungo l’adiacente Viale Europa. Ulteriori posti auto saranno in Via XX Settembre e Via La Guardia".