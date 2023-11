A Nerviano ci sarà una manifestazione per chiedere lo stop della guerra in Palestina

Una marcia per il cessate il fuoco in Palestina. È quella che si svolgerà nella giornata di domenica 26 novembre a Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano). "Siamo cittadini e cittadine della provincia di Milano che vogliono unire la loro voce a quella di milioni di persone nel mondo, nonché agli appelli delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale per un Cessate il fuoco immediato e permanente". Si legge in una nota diramata dagli organizzatori.

"Chiediamo al nostro comune, nel suo piccolo, di fare pressione a livello regionale e nazionale affinché le nostre voci non rimangano inascoltate - si legge ancora nel comunicato -. Vogliamo che il nostro Governo si impegni per un cessate il fuoco immediato e che si unisca ai 139 Paesi del mondo che riconoscono lo stato di Palestina. L’astensione dell’Italia innanzi a tanto orrore non può essere tollerata".

Il corteo partirà dal cimitero di Garbatola (via Carlo Porta) e proseguirà fino all'ex Meccanica di Nerviano, in via Cesare Battisti.