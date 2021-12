Morto nel Milanese l'attivista Damiano Zorzo

Addio a Damiano Zorzo l'attivista per i diritti dei lavoratori e militante nel sindacato Sì Cobas, del Rhodense, è morto a 35 anni. Il giovane, noto a tutto come 'Gnappo', è stato rinvenuto senza vita nella sua casa di Arluno.

"Il nostro compagno Gnappo che ci ha accompagnato nelle dure lotte del Sì Cobas - annuncia l'amico Eduardo Sorge - pestato duramente a Roma dagli 'sbirri', e al picchetto dell'Unes (per il quale ha avuto il foglio di via), grafico dei nostri manifesti, amico di tutti i compagni per i quali allietava le fredde serate, fuori dalle officine in lotta, intorno ai piccoli falò interpretando canzoni di cantautori delle lotte operaie e sociali è morto".



"È stato trovato questa mattina in cucina di casa sua riverso sul pavimento, probabilmente gli si è fermato il cuore - continua Sorge in un lungo post sui social -. Questa orribile tragedia colpisce i tanti compagni che l'hanno conosciuto e ricordano di lui la sua generosità e disponibilità al sostegno degli ultimi, degli sfruttati, un militante eccezionale del Sì Cobas, comunista che aveva aderito negli ultimi mesi alla Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria. Che la terra sul tuo corpo sia lieve compagno Damiano Zorzo".