Tragedia al fungo di Garbatola: morto un 26enne

Un uomo di 26 anni è morto precipitando dal "fungo" di Garbatola (edificio abbandonato di via XX settembre della frazione di Nerviano) nella serata di venerdì 12 gennaio. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma sembra che dietro al decesso ci sia un gesto volontario.

Tutto è successo poco prima delle 20, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano.

Il fatto è avvenuto all'interno del "fungo", edificio abbandonato di sei piani costruito al confine con la zona industriale di Nerviano. L'edificio, realizzato negli anni Novanta e mai utilizzato, è utilizzato da anni come rifugio da alcune persone senza fissa dimora o disperati.