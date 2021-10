Ecco la nuova giunta di Rho del sindaco Andrea Orlandi

È una giunta rosa quella di Andrea Orlandi, neo sindaco di Rho in forza al Pd. La squadra, presentata nella mattinata di mercoledì 20 ottobre, è composta da quattro donne e tre uomini. Non solo, c'è una forte continuità con il lavoro svolto dall'ex sindaco Pietro Romano dato che sono rimasti in carica anche quattro assessori della precedente giunta (Vergani, Giro, Violante e Marini).

"La squadra di giunta nasce con il duplice obiettivo di essere da subito operativa per sfruttare al meglio le possibilità offerte dal Pnrr, ridisegnando l'organizzazione delle deleghe tra assessorati e inserendo nuove deleghe, come in particolare quella alla salute, alle piccole cose, alla rigenerazione urbana, allo sviluppo sostenibile, agli animali e all'agricoltura - ha spiegato il sindaco Andrea Orlandi -. Temi nuovi che si affacciano nel panorama amministrativo. La squadra di giunta è composta in prevalenza da donne (4 su 7) e contiene 3 volti completamente nuovi per la nostra amministrazione. Lo stile che vorrei imprimere a livello di giunta è quello dell'ascolto e della vicinanza ai bisogni delle persone. Credo davvero che con queste sette persone possiamo rendere concreti e attuare gli obiettivi, che ci siamo prefissati nel nostro programma amministrativo".

La giunta comunale del sindaco Andrea Orlandi

Maria Rita Vergani – Vice Sindaco e assessore

Attuazione del programma, Piccole cose, Partecipazione e cittadinanza attiva, Comunicazione, Commercio e attività produttive, Turismo e marketing territoriale , Cimiteri

Nata a Desio il 18 febbraio del 1965, fino a 36 anni abita a Lissone, poi per due anni a Milano e dal 2003 a Rho. Dopo il Liceo scientifico, si è laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Per alcuni anni ha lavorato presso diversi studi legali, acquisendo la certificazione di "compiuta pratica". Ha svolto da sempre attività di volontariato e si è impegnata politamente ricoprendo ruoli in diverse amministrazioni pubbliche. E’ stata assessore del Comune di Rho nel precedenti due mandati del Sindaco Pietro Romano dal 2011 al 2021.

Valentina Giro – Assessore

Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture, Mobilità, Animali, Cultura ed eventi, Teatro

Nata a Rho il 4 aprile 1986, si è trasferita in città nel 2013, dopo aver vissuto, studiato e lavorato in Inghilterra, Spagna e Olanda. Ha studiato storia dell'arte all'Università degli Studi di Milano, ha un master in Studi Rinascimentali e un diploma in Museologia (Universidad de Sevilla), ha frequentato il Corso di alta formazione “Politica e amministrazione degli enti locali” alla Scuola Superiore Sant’Anna. Oltre al lavoro alla Civica Scuola di Cinema di Milano, si è occupata di progetti culturali, di valorizzazione del territorio, mobilità sostenibile e ambiente. E’ stata assessore del Comune di Rho nel precedente mandato del Sindaco Pietro Romano dal 2016 al 2021.

Paolo Bianchi – Assessore

Politiche sociali, Integrazione e Pace, Disabilità, Casa, Lavoro, Scuola, Giovani

Nato a Rho il 12 maggio 1972, dove risiede. Ha conseguito il Diploma di laurea di Educatore Professionale E.S.A.E (ente scuola assistenti educatori). Dal 2019 è Food Manager, direzione progettazione e sviluppo cooperativa, gestione personale, inserimento disabilità di una Società Cooperativa sociale. È stato per 5 anni presidente della Società Cooperativa il Grafo e ha diverse esperienze nel campo dei servizi sociali e come educatore. È stato formatore presso il centro per la famiglia in diverse scuole del territorio. Ha curato interventi- e progetti per i giovani.

Emiliana Brognoli – Assessore

Lavori pubblici edifici, Protezione civile, Innovazione e Smart city, Illuminazione pubblica

Nata a Milano il 29 agosto 1980, dove risiede. Laureata in Scienze e tecnologie della ristorazione, da febbraio 2015 è National Key Account per una primaria azienda di ristorazione collettiva; dal 2016 è membro del Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; dal 2019 è membro della Direzione Gruppo “Donne e Parità” Alleanza delle Cooperative Italiane; dal 2014 è portavoce Commissione Pari Opportunità Legacoop Lombardia; dal 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Finanziario Coop Lombardia S.C.; dal 2020 è membro del Consiglio di Amministrazione Amiacque - Gruppo Cap Holding.

Nicola Violante – Assessore

Bilancio, Tributi e Catasto, Patrimonio, CUC – Centrale Unica di Committenza, Trasparenza e legalità

Nato a Bari il 16 aprile 1959. Pensionato, ex manager di importanti case editrici professionali. Volontario presso il patronato di un sindacato nazionale presente a Rho, Passirana e Terrazzano. Volontario presso un istituto religioso. Ex membro consiglio economico della parrocchia di Passirana. Cofondatore dell’Associazione Cittadini per Passirana. Componente consiglio direttivo dell’Associazione culturale Oblò. Ex presidente del settore pallavolo dell’Osaf oratorio San Francesco di Grancia Lainate. Ex componente del coro parrocchiale di Passirana Leus Deo. E’ stato assessore del Comune di Rho nel precedente mandato del Sindaco Pietro Romano dal 2016 al 2021.

Alessandra Borghetti – Assessore

Sport, Affari generali, Servizi al Cittadino, Pari opportunità e conciliazione dei tempi

Nata a Rho il 3 luglio 1976, dove risiede. Dopo il diploma al liceo classico Clemente Rebora, si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza. Dal 1999 a oggi è amministratore unico di un’azienda che opera nel campo energetico.

Edoardo Marini – Assessore

Rigenerazione urbana, Urbanistica, Edilizia privata, Agricoltura

Nato a Milano il 27 luglio 1961. Architetto, laureato presso il Politecnico di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in pianificazione ambientale e territoriale, è stato professore incaricato di urbanistica, analisi territoriale e rilievo urbano presso il Politecnico di Milano; ha lavorato presso il Centro Studi Pim, il comune di Milano e il comune di Cinisello Balsamo. Ha curato diverse pubblicazioni. Attualmente esercita la libera professione al servizio di enti e amministrazioni pubbliche per le quali ha curato diversi piani urbanistici e di governo del territorio. E’ stato assessore del Comune di Rho nel precedente mandati del Sindaco Pietro Romano dal 2018 al 2021.