A Passirana c'è un nuovo ospedale di comunità

È stato inaugurato martedì 22 marzo il nuovo ospedale di comunità di Passirana, hub ricavato all'interno del Casati. L'obiettivo della nuova struttura, nata in seguito all' approvazione da parte di regione Lombardia della localizzazioni di nuove strutture di sanità territoriale collegate alla riforma sanitaria e al Pnrr, è sgravare gli ospedali fornendo servizi essenziali ai cittadini, favorendo una maggiore connessione tra ospedali e medici di base nell' interesse del paziente.

All'inaugurazione era presente la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, il sindaco di Rho Andrea Orlandi, la vicesindaco Maria Rita Vergani, oltre ai consiglieri regionali Carlo Borghetti e Simone Giudici (entrambi rhodensi e appartenenti rispettivamente al Pd e alla Lega).

"Come Amministrazione comunale, sosteniamo l’importanza del rilancio della medicina territoriale e la valorizzazione delle strutture sanitarie sul territorio di Rho - ha detto il sindaco di Rho Andrea Orlandi -. Il nostro impegno sarà quello di collaborare e monitorare affinché Regione garantisca sempre più servizi sanitari per i cittadini rhodensi, con particolare attenzione ai due ospedali che necessitano di investimenti non solo in termini economici, ma anche di personale sanitario per rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini".

Cosa fanno gli ospedali di comunità

Gli ospedali di comunità sono strutture di ricovero di cure intermedie che si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente destinato al paziente acuto e le cure territoriali . Si collocheranno all' interno della rete territoriale e saranno finalizzati a ricoveri brevi destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica di norma dotati di 20 posti letto (max. 40 posti letto) a gestione prevalentemente infermieristica. La realizzazione deriverà prioritariamente dalla ristrutturazione o rifunzionalizzazione di strutture esistenti quali ad esempio strutture ambulatoriali o reparti ospedalieri.