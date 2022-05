A Pero verrà costruito un parco lungo l'Olona

Alberi, percorsi ciclabili e panchine. In due parole: un parco. È quello che verrà realizzato lungo il fiume Olona a Pero. Una "linea verde" che darà nuova vita alle sponde del fiume e che consentirà di unire i percorsi pedonali e ciclabili tra Pero e le frazioni di Cerchiate e Cerchiarello.

Collegamenti in mezzo alla natura, ma non solo. Il nuovo parco, secondo i progetti del municipio, sarà anche un intervento ecologico. L'obiettivo, infatti, è valorizzare il fiume (attualmente uno dei più inquinati d'Europa ma che ha iniziato un percorso di riqualificazione) migliorando la qualità ambientale e la biodiversità, anche nel rispetto alla migrazione delle specie di animali selvatici. Secondo il comune l'Olona "acquisirà una nuova importanza perché, grazie alla rinaturalizzazione delle sponde e al parco lineare che verrà creato accanto alla sua sponda, potrà essere non solo un elemento primario della rete ecologica, ma anche il punto focale di una nuova area, valorizzata e restituita ai cittadini".

"La green line è solo il primo passo verso la valorizzazione delle sponde dell’Olona e la costruzione del suo parco lineare - ha spiegato Giuseppe Barletta, assessore alla qualità urbana di Pero -. L’opera si inserisce in un quadro strategico più ampio, che ha come obiettivo “Pero 2030” e che mira al raggiungimento di una migliorata Qualità urbana, di aree ed edifici pubblici finalmente sostenibili economicamente, socialmente e, soprattutto, dal punto di vista ambientale».

I numeri del nuovo parco: quanto costerà e quando verrà realizzato

Il nuovo parco verrà realizzato entro la fine del 2023, secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale. Il costo dell'intervento è pari a 625mila euro: 125mila verranno investiti direttamente dal municipio mentre il restante mezzo milione arriverà dalla Regione e più precisamente dal bando vinto dal comune "Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana".