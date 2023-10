Piccioni legati per le zampe a Rho: scatta una denuncia

Un uomo di 47 anni è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali dagli agenti della polizia locale di Rho nella mattinata di giovedì 12 ottobre. Secondo gli agenti del comandante Antonino Frisone sarebbe lui la persona che nei giorni scorsi avrebbe legato le zampe ad almeno quattro piccioni.

A inizio ottobre erano arrivate diverse segnalazioni al comando di Corso Europa. Un piccione trovato legato dietro piazza San Vittore (pieno centro della città alle porte di Milano) era stato trovato morto, pare schiacciato. Un altro trovato di fronte al comando di polizia locale, invece, era stato liberato dal legaccio e affidato all'Enpa.

Nella mattinata di giovedì una cittadina ha fotografato l'uomo con un piccione in mano e ha segnalato il fatto ai ghisa che sono intervenuti in piazza Visconti bloccandolo (in questo frangente non aveva più l'animale in mano). Il 47enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato e denunciato. Non è ancora chiaro perché gli animali fossero stati legati.