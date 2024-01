Quasi 3mila interventi a Rho: cosa ha fatto la polizia locale nel 2023

Quasi 3mila interventi della pattuglie, 210 veicoli rimossi per violazioni al codice della strada e altri 19 trovati dopo essere stati rubati. Sono alcuni numeri dell’attività del 2023 della polizia locale di Rho, cifre rese note durante la festa di San Sebastiano, patrono del corpo, che si è svolta al Santuario dell’Addolorata, grazie alla disponibilità dei Padri Oblati. Il primo cittadino di Rho, Andrea Orlandi, ha sottolineato l’impegno per la legalità e la sicurezza da parte di tutti gli agenti e alcuni segni di inciviltà registrati nei comportamenti degli automobilisti lungo le strade.

Sul piazzale del Santuario sono stati schierati i mezzi a disposizione del comando coordinato dal comandante Antonino Frisone, alla presenza dei fratelli di Nicolò Savarino, a cui è dedicata la sede di corso Europa.

Alla messa celebrata dal superiore padre Patrizio Garascia, nella cappella interna del Collegio degli Oblati, un richiamo all’essere testimoni di uno stile di correttezza. Garascia ha esortato gli amministratori, tutte le forze dell’ordine presenti con i loro vertici (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia ferroviaria) e gli esponenti delle associazioni d’arma a essere "persone a cui la gente guarda come esempi". Prendendo spunto dal rapporto Censis sulla popolazione italiana, assimilata a sonnambuli paralizzati dalla paura, il superiore degli Oblati ha esortato ad aiutare le persone a uscire dal torpore, in nome del bene comune. Il prevosto don Gianluigi Frova ha invece ringraziato gli agenti anche per l’aiuto fornito a Caritas in alcune emergenze particolari.

Il Comandante Antonino Frisone ha ricordato Nicolò Savarino come "eroe civile, che ha sacrificato la vita per spirito di servizio, un uomo a cui guardare come esempio di coraggio".

Nella sala verde del Collegio, dove erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Calogero Mancarella, l’assessore Paolo Bianchi, il consigliere comunale Giuseppe Caronni e il nuovo direttore socio sanitario dell’Asst Rhodense Emiliano Gaffuri, la consegna degli encomi è stata preceduta dalla presentazione del report sul 2023. Il Sindaco Orlandi ha evidenziato i 13.753 contatti alla Centrale Operativa, "punto di ascolto del territorio, che permette di attivare servizi adeguati", e le undicimila email ricevute dal comando.

Gli interventi delle pattuglie sono stati 2.970. Sono stati rimossi 210 veicoli per violazioni al Codice della Strada, 19 sono stati rinvenuti in seguito a furti. Sono stati rilasciati 450 contrassegni per disabili. Gli incidenti rilevati sono stati 215, di cui la metà con feriti. In un caso si è registrato un decesso. Sono state denunciate a piede libero 55 persone, 12 per possesso di stupefacenti.

Sono 553 gli atti notificati per Procura, Tribunale o Prefettura, 120 le indagini delegate da altre procure o forze dell’ordine. Un evento informativo anti truffe è stato organizzato al centro anziani Stella Polare.

"I servizi di tutela scolastica sono stati 3.240 – ha evidenziato il Sindaco – Per gli eventi al polo fieristico si sono svolti servizi per 85 giorni. Per bloccare la città in occasione della Milano-Torino il 15 marzo scorso tutto si è svolto senza contraccolpi, l’iniziativa è stata gestita egregiamente con la collaborazione di molti. Nell’arco di un anno le sanzioni sono state 27.086, tra queste 4.100 per passaggi con semaforo rosso. Sono numerose, ben 2578, le multe per veicoli non sottoposti a revisione o privi di assicurazione obbligatoria. Sono 87 le patenti ritirate e, tema di assoluta inciviltà, 228 le soste su stalli riservati ai disabili. Ringrazio i 40 agenti per tutto il lavoro compiuto, stiamo attivando altri progetti per nuove dotazioni e il parco veicoli è quasi al completo. Ringrazio l’Annonaria per il lavoro svolto di recente in occasione dello spostamento del mercato settimanale in centro. Quanto al nucleo Ambiente e Territorio, sono orgoglioso di quanto messo in atto allo sgombero dell’area di via Trento: non ha avuto un grosso impatto sulla vita della gente, ma ha permesso di ripristinare la legalità in un’area su cui sono avvenute lunghe vicissitudini a su cui ancora stiamo lavorando". L’Ufficio edilizia ha aperto 25 fascicoli e seguito 8 comunicazioni di reato; l’Ufficio Ecologia ha aperto 38 fascicoli e 3 comunicazioni di reato; i verbali in violazione ai regolamenti sono stati 19, le indagini delegate 4.

Un grazie particolare ha riguardato quanti si occupano di Educazione stradale con i ragazzi: 5 plessi della primaria coinvolti, con 12 classi e 214 alunni; 3 plessi di scuole dell’infanzia, con 133 bimbi coinvolti. Su legalità e cyberbullismo si lavora con venti alunni.

"Un grazie va anche a chi si occupa delle ordinanze, 193 nel 2023: con i cantieri che stanno per partire, avremo parecchie misure straordinarie da approntare – ha concluso il Sindaco Orlandi – Con i bambini si agisce nel segno della prevenzione, è fondamentale continuare il legame con tutte le scuole".

Il comandante Antonino Frisone ha sottolineato le azioni volte a ridurre gli incidenti, con numerosi controlli stradali, e ringraziato il personale amministrativo: "Grazie a fondi di Regione Lombardia abbiamo acquistato una Suzuky Vitara e un etilometro di ultima generazione. Abbiamo aderito alle serate in sicurezza con tre week end di controlli speciali in settembre. La Polizia Annonaria e Commerciale ha rilasciato 194 autorizzazioni; consegnato alla mensa Caritas 318 chilogrammi di merce deperibile sequestrata; seguito 22 demolizioni e trattato pratiche per 116 veicoli in stato di abbandono".

Gli agenti che hanno ricevuto encomi

L’agente Stefano Croci è stato premiato per la prontezza dimostrata il giorno 25 settembre 2023: in seguito alla segnalazione del malore accusato da un uomo lungo una strada, si prodigava con professionalità, forte di una adeguata formazione, impiegando il sistema DAE di cui il veicolo di servizio è dotato;

Il riconoscimento è stato affidato anche all’assistente scelto Alessandro Aronica e e all’assistente esperto Paolo Giuseppe Tieghi per la prontezza dimostrata il giorno 11 dicembre 2023: richiamati dalle urla di una donna vittima di uno scippo, intervenivano prontamente inseguendo e fermando il malfattore;

Infine un encomio è stato riconosciuto all’Ufficio di Polizia Amministrativa Annonaria per l’attività di contrasto all’abusivismo messa in atto con scrupolosi controlli in numerose strutture B&B, scoprendo realtà ricettive nate in modo completamente abusivo e verbalizzando pesanti sanzioni.