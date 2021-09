Riapre il ponte di Mazzo

Il ponte riaprirà nella serata di venerdì 1° ottobre ma nei giorni successivi i lavori proseguiranno per finire alcuni elementi "non funzionali"

/ Via Michelangelo Buonarroti

Il ponte di via Buonarroti a Mazzo di Rho riaprirà nella serata di venerdì 1° ottobre. Lo ha comunicato il comune precisando che è stata data "priorità alla riapertura lasciando ad un momento successivo il completamento degli interventi non funzionali".



Nei primi giorni di ottobre, dunque, verrano effettuate "alcune lavorazioni di finitura, sia a lato del piano stradale che al di sotto del ponte, per posa rivestimenti, sistemazioni del verde, verniciature e altro - precisano da Piazza Visconti -. Alcune di queste lavorazioni potrebbero creare temporanei disagi alla viabilità pur garantendo la fruibilità del ponte".

Il ponte era stato chiuso l’8 febbraio 2020 e ha comportato un lavoro particolarmente complesso dal punto di vista tecnico anche perché la campata principale è posizionata sopra quattro binari ferroviari e due linee vitali per il collegamento con Varese e Torino ed è stato necessario far sospendere completamente la viabilità ferroviaria durante alcuni lavori, tra cui la sostituzione e il riposizionamento delle travi.

Il complesso progetto degli interventi manutentivi di consolidamento statico di varia natura prevedeva una chiusura del ponte di 18 mesi. "I tempi di realizzazione si sono dilatati a causa di vincoli e pareri-disponibilità esterne tra cui anche qualche ritardo dovuto all’epidemia Covid", hanno spiegato dal Comune. In totale sono stati spesi circa 4,5 milioni di euro.