Si rompe la caldaia della scuola di Pregnana: 420 bambini al freddo

Caldaia rotta, termosifoni gelidi e 420 bambini al freddo. Succede alla scuola elementare Manzoni di Pregnanza Milanese (hinterland Nord-Ovest di Milano) dove dopo il ponte di Ognissanti gli studenti hanno trovato l'edificio senza riscaldamento. Sono stati i genitori a sollevare il caso, lamentandosi per le condizioni in cui sono costretti a studiare i loro bimbi (il freddo non fa ammalare, bisogna dirlo).

Il sindaco di Pregnana, Angelo Bosani, ha fatto sapere che è stato ordinato il pezzo di ricambio per rimettere in funzione l'impianto. "Se non ci saranno ritardi nella consegna o imprevisti nella riparazione, la caldaia potrà ripartire" già nella giornata di giovedì 4 novembre. Nelle scorse ore, comunque, il primo cittadino ha fatto un sopralluogo all'interno della scuola: "Abbiamo misurato la temperatura dell’aria rilevando 16,5/17 °C, una temperatura più bassa della misura ideale ma accettabile per la permanenza a scuola coprendosi un po’ più del solito".

La caldaia, comunque, è vecchia e sarà sostituita nel giro di qualche mese. Martedì, giornata in cui è stato rilevato il guasto, è stato comunicato al municipio che Regione finanzierà la sostituzione della centrale termica dell'istituto: "Parliamo di un investimento di 235mila euro dei quali 200mila finanziati da Regione e 35mila finanziati dal Comune - ha puntualizzato Bosani -. Al termine della stagione invernale, quindi, procederemo al rifacimento integrale dell’impianto, sostituendo non solo la centrale ma anche tutto il sistema di riscaldamento dei locali della scuola". Resta da incrociare le dita e sperare che l'attuale impianto regga un altro inverno, possibilmente senza guasti.