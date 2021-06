Raddoppio Rho-Parabiago: il comitato chiede l'intervento del Ministero dell'ambiente

Un documento sottoscritto da 600 persone con osservazioni e criticità relative al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. È il plico che ha inviato il "Comitato Rho-Parabigo" al Ministero dell'Ambiente per cercare di fermare la posa dei binari lungo l'asse ferroviario.

Il nodo della questione è tecnico e riguarda la procedura di aggiornamento della valutazione di impatto ambientale (Via) che è stata avviata dal Ministero dell'Ambiente in seguito della ripresentazione del progetto di potenziamento ferroviario Rho-Parabiago da parte di Rfi. "Per il Ministero e per Rfi questo aggiornamento della procedura di Via è una mera formalità — hanno scritto i membri del comitato —, in quanto si tratta semplicemente di avallare le ultime modifiche progettuali aggiornando una procedura su cui nel 2014 il Ministero dell'Ambiente aveva già dato un parere positivo. In realtà — sostengono dal comitato — il parere del 2014 era fortemente viziato, in quanto risultava copiato dal parere di Regione Lombardia (proponente del progetto) e non teneva realmente conto degli impatti ambientali. Impatti che però lo stesso Ministero dell'Ambiente aveva ben evidenziato nel 2004, sottolineando le forti criticità dell'ampliamento della tratta, anche solo con un terzo binario, relativamente agli impatti su rumore, vibrazioni e paesaggio".

I membri del comitato Rho-Parabiago chiedono che la valutazione di impatto ambientale venga annullata, non solo vorrebbero che la nuova commissione ministeriale valuti gli impatti ambientali in maniera obiettiva.

Il Comitato Rho-Parabiago e il quarto binario

Il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago è stato inserito all'interno del Piano nazionale di ripresa e resistenza (Pnrr), prevede la posa di due nuovi binari per circa 9 chilometri: tra Rho e Parabiago, appunto. Il progetto, tuttavia, impatterebbe pesantemente sul centro abitato di Vanzago che si sviluppa lungo l'asse della ferrovia.