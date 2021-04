A Rho verrà tagliata una quercia di due secoli: rischia di crollare

Verrà abbattuta la quercia secolare del parco di Villa Burba a Rho, albero di oltre due secoli alto 28 metri. Lo ha reso noto il comune precisando che "Non sono bastate le cure costanti e le verifiche di agronomi specializzati".

La decisione è maturata nei giorni scorsi. Durante le consuete verifiche, analisi che (a cadenza prestabilita) analizzano le condizioni di salute e di stabilità degli alberi, dopo un lungo monitoraggio durato diversi anni, e l'esecuzione da ultimo di una tomografia radiale (una tac per gli alberi) e una prova di trazione, è stato purtroppo ritenuto necessario di eseguire l'abbattimento della quercia. La causa, precisano dal municipio, è da imputare ai funghi cariogeni, disposti lungo tutto il perimetro alla base dell'albero, per una fascia di 20-30 cm, che hanno "mangiato" i tessuti dell'albero, rendendolo un gigante dai piedi di argilla.

L'albero sarà abbattuto nella giornata di giovedì 29 aprile. Per lasciare ai posteri un segno della sua secolare esistenza, è stato deciso di lasciare nel Parco l'albero, sdraiandolo al suolo sezionato in pezzi più piccoli che saranno poi ricomposti.

“Sono profondamente dispiaciuto per l’abbattimento della quercia che rappresenta l’albero più longevo del nostro territorio – commenta l’Assessore all’Ambiente e verde pubblico Gianluigi Forloni – La decisione non è arrivata a cuor leggero, ma dopo una grande attenzione verso la salute dell’albero e ai tentativi di salvarlo. Per questo voglio ringraziare il nostro tecnico comunale Paolo Monti e tutto l’ufficio, che si occupa della manutenzione del verde con passione.”