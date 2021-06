Sta proseguendo il restauro dell'organo a canne del Santuario di Rho

I lavori sullo strumento musicale sono iniziati a novembre 2020 e dovrebbero terminare per settembre 2021

Non si fermano i lavori sull'organo a canne del Santuario di Rho, restauro iniziato a novembre 2020. Nei giorni scorsi sono terminati gli interventi conservativi sulle cantorie e sulle casse d’organo e c'è stato il primo passaggio di consegne: ora è il turno degli organari restauratori che rimonteranno e accorderanno a regola d'arte lo strumento musicale.

Nei prossimi giorni si terrà anche un collaudo dell'organo, momento che servirà non solo per valutare la qualità degli interventi effettuati, ma anche per mettere la parola fine ad un processo lungo oltre sei mesi, ricco di episodi degni di nota sia sotto il profilo dello studio dei manufatti, che sul versante delle nuove acquisizioni.

Gli interventi hanno visto, in corso d’opera, due sopralluoghi dei funzionari competenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Paola Strada e l’architetta Federica Cavalleri, accompagnate dalla restauratrice Roberta Sara Gnagnetti. In sede di cantiere sono state concordate le metodologie di conservazione e restauro delle strutture lignee e della statuaria, con interventi di pulitura, consolidamento, disinfestazione, risarcimento e integrazione delle lacune, ritocco pittorico e protezione.

Il cantiere ha fornito anche nuovi spunti di analisi e conoscenza dei grandiosi manufatti lignei settecenteschi, grazie all’osservazione ravvicinata e alle analisi scientifiche condotte in un costante confronto con la ricerca storica, eseguita per la prima volta in modo capillare e approfondito.

Gli organari Ilic Colzani ed Ettore Bàstici, aiutati dai loro collaboratori, si occuperanno della manutenzione straordinaria del materiale fonico, del rimontaggio e dell’accordatura dei due strumenti. La conclusione definitiva della campagna di restauro è prevista per settembre 2021; è in corso di preparazione un volume, che metterà a disposizione di tutti i risultati delle indagini diagnostiche e storiche.

Il restauro

Il restauro è stato fortemente voluto dalla congregazione dei Padri Oblati Missionari di Rho, è stato co-finanziato da Regione Lombardia e Comune di Rho, con il contributo di numerosi fedeli, appassionati d’arte e musica, frequentatori del Santuario della Beata Vergine Addolorata.