Gira in auto con la sciabola di "Sandokan" e una mazza da baseball: denunciato

Aveva una mazza da baseball vicino al sedile dell’auto e una sciabola nel bagagliaio. E per lui è scattata una denuncia dalla polizia locale per porto abusivo di armi. È successo nel pomeriggio di martedì 13 febbraio a Rho, nei guai un uomo di 47 anni.

Tutto è successo in corso Europa durante un posto di controllo, come riferito dal comando Nicolò Savarino. Quando gli agenti hanno fermato l’auto per un normale controllo stradale si sono accorti della presenza della mazza di ferro, è quindi scattata una perquisizione durante la quale è stata trovata la scimitarra (all’interno del baule).

Gli oggetti sono stati sequestrati e il 47enne è stato accompagnato al comando per accertamenti. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi. Nei giorni scorsi, invece, i ghisa hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo trovato nella piazza davanti alla stazione con 15 grammi di hashish.

Le due azioni rientrano “nelle strategie di controllo del territorio richieste dal sindaco Andrea Orlandi al Comando coordinato dal comandante Antonino Frisone - si legge in una nota diramata dal municipio -. Il pomeriggio e la sera le pattuglie della polizia locale, sempre d’intesa con le forze dell’ordine presenti sul territorio cittadino, presidiano la stazione e le strade limitrofe. Gli agenti del Radiomobile si presentano in uniforme, anche allo scopo di palesare la propria presenza”.