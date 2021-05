Così Bollate monitora il coronavirus nelle scuole superiori

Con lo screening degli studenti e del personale scolastico dei due istituti superiori di Bollate ha preso il via ’ultima fase del progetto "Scuole sicure". Il 17, 19 e 24 maggio gli studenti del Levi e dell’Erasmo che hanno aderito (circa il 50%) continueranno il doppio screening con il tampone salivare e con il test sierologico con l’obiettivo di proseguire il monitoraggio sulla popolazione scolastica e assicurare una presenza sicura in classe.

A gestire lo screening nelle scuole superiori di Bollate sono gli studenti dell’ITCS Primo Levi, indirizzo Biotecnologie Sanitarie, guidati dal professore Cozzi e formati ad hoc dai ricercatori della Statale. Saranno loro a presentare il progetto ai compagni di scuola e a guidarli nell’esecuzione dei test.

"Siamo arrivati all’ultimo passaggio del progetto Scuole sicure - ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – e possiamo dirci molto soddisfatti per i risultati ottenuti e per il costante monitoraggio degli studenti che abbiamo attivato. Il progetto ha suscitato grande interesse, speriamo davvero che possa diventare un modello per le istituzioni governative e regionali in modo da gestire anche in futuro la presenza dei ragazzi a scuola in modo semplice, affidabile e controllato". Intanto, prosegue la sorveglianza attiva nelle scuole elementari e medie. Ogni settimana, in 3 classi elementari e medie a campione (una per ogni istituto comprensivo), verranno effettuati, fino alla fine della scuola, tamponi salivari al fine di monitorare settimanalmente l’andamento del virus e continuare a garantire la sicurezza a scuola.

Il progetto scuole sicure di Bollate

Tutte le attività si inseriscono nel progetto Scuole sicure voluto dal Sindaco Francesco Vassallo. Lo screening è coordinato e condotto dall'Università degli Studi di Milano, con il team del Prof. Zuccotti e delle prof.sse Elena Borghi e Valentina Massa. Il progetto è partito nel mese di marzo e, ad oggi, ha dato risultati importanti che hanno permesso di isolare e mettere in quarantena alcuni studenti risultati positivi.