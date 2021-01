Spaccata in pizzeria per rubare 8 euro, il titolare: "Da mangiare ve lo avremmo dato"

Una spaccata in una pizzeria per un miserrimo bottino di 8 euro. È accaduto all'Arte della pizza di piazza Chiesa a Terrazzano di Rho, hintelrand nord ovest di Milano, nella mattinata di martedì 5 gennaio.

I malviventi hanno approfittato dell'assenza del titolare che si era allontanato per fare una consegna e hanno infranto la vetrina e sfondato la porta del negozio, per poi introdursi all'interno e asportare una decina di euro in moneta dalla cassa, lasciando invece l'affettatrice e tutto gli altri oggetti presenti.

"Avete sfondato la vetrina per 10 euro in moneta - si è lamentato su un gruppo Facebook della cittadina il proprietario -, se avevate fame, noi da mangiare ve lo avremmo dato. Vergognosi".