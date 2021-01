Blitz dei carabinieri al Parco delle Groane, arrestato un pusher

Eroina, coca e hashish (per un totale di 5 grammi) sequestrati e un 28enne in manette. È il bilancio di un blitz dei carabinieri in via Parini a Solaro, a margine del Parco delle Groane, messo a segno nella serata di mercoledì 6 gennaio.

Tutto è accaduto quando i militari della stazione di Solaro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto un’automobile ferma vicino al bosco. Appena i carabinieri sono intervenuti il guidatore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce abbandonando un uomo che era con lui e il presunto pusher. Un italiano di 28 anni, trovato con addosso 0,30 grammi di eroina, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione; l’acquirente, invece, è stato identificato.

I carabinieri hanno trovato circa 3 grammi tra cocaina ed eroina e 3,35 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato.